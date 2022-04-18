Ясиноватая, ДНР, , 11:06 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 18 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 10:35 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что городская больница Мариуполя была расстреляна украинскими нацистами из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с находящимися в ней людьми, которые из-за этого выпрыгивали из обстреливаемого здания прямо из окон.