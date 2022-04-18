Москва, , 11:05 — REGNUM В Европейском союзе и Великобритании будут расти цены на продовольствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Евросоюз

«В условиях пандемии инфляция в Британии выросла, но нынешняя ситуация усугубила положение, и сейчас уровень инфляции превысил 7%, что для Великобритании, да и для европейских стран нетипично, — сказал Иванова-Швец. — Конечно, в этих условиях происходит падение реальных доходов населения. Повышение заработных плат, скорее всего, приведёт только к росту цен, но не повысит реальные доходы. А перспективы могут быть ещё печальнее, потому что, помимо роста цен на энергоносители, будут расти цены и на продовольствие, что ускорит инфляцию. Это сценарий не только для Великобритании, но и для европейских стран в целом. Население этих стран давно не сталкивалось с такими экономическими проблемами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал, что банковскую систему ЕС ждет глубокий кризис.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за банковского кризиса в ЕС систему евро ждет разрушение – прогноз