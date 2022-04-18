Москва, 18 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Европейском союзе и Великобритании будут расти цены на продовольствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Евросоюз

«В условиях пандемии инфляция в Британии выросла, но нынешняя ситуация усугубила положение, и сейчас уровень инфляции превысил 7%, что для Великобритании, да и для европейских стран нетипично, — сказал Иванова-Швец. — Конечно, в этих условиях происходит падение реальных доходов населения. Повышение заработных плат, скорее всего, приведёт только к росту цен, но не повысит реальные доходы. А перспективы могут быть ещё печальнее, потому что, помимо роста цен на энергоносители, будут расти цены и на продовольствие, что ускорит инфляцию. Это сценарий не только для Великобритании, но и для европейских стран в целом. Население этих стран давно не сталкивалось с такими экономическими проблемами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал, что банковскую систему ЕС ждет глубокий кризис.