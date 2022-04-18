Донецк, 18 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили 49 украинских националистов, три огневых позиции и два бронеавтомобиля ВСУ. Об этом 18 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, три огневые позиции 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также силы ДНР захватили одну БМП и один бронеавтомобиль ВСУ.