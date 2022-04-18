Москва, , 11:04 — REGNUM Повышение Банком России ключевой ставки позволило предотвратить возможные риски. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Повышение ключевой ставки позволило предотвратить риски и вернуть деньги населения в банковскую систему. Отмечу, что восстановление пассивов банков – это принципиальное условие для расширения кредитования», — сказала Набиуллина.

По её словам, высокая ставка защитила условия банков по кредитованию: «Также был предотвращён быстрый скачок инфляции».