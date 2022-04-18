Москва, 18 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Повышение Банком России ключевой ставки позволило предотвратить возможные риски. Об этом заявила глава ЦБЭльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Повышение ключевой ставки позволило предотвратить риски и вернуть деньги населения в банковскую систему. Отмечу, что восстановление пассивов банков — это принципиальное условие для расширения кредитования», — сказала Набиуллина.

По её словам, высокая ставка защитила условия банков по кредитованию: «Также был предотвращён быстрый скачок инфляции».