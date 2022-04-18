Москва, 18 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации расселена и снесена 91 старая пятиэтажка в десяти административных округах столицы, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, в старых домах проживали более 14 тысяч жителей – это 5,3 тысячи семей.В новые квартиры уже переехали 51,7 тыс. граждан.

Больше всего пятиэтажек демонтировано в Западном АО (19), Юго-Западном (18) и Троицком и Новомосковском АО (15). В процессе переселения находятся более 76,5 тыс. человек из 457 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по реновации строится 163 новых дома общей площадью более 2,7 млн кв. метров.

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