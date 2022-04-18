Москва, , 11:03 — REGNUM Спрос на кредитные каникулы сопоставим с первым месяцем действия программы в период локдаунов 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

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«Уровень удовлетворения заявок для малого бизнеса примерно такой же, как 2020 году, для граждан чуть ниже. Для бизнеса — 90% удовлетворения заявок. Для людей — около 40%. Это связано с тем, что нет подтверждения того критерия, который установлен: падение доходов ниже 30%», — сказала Набиуллина.

При этом она отметила необходимость соблюдения этого требования, — «помощь должны получить прежде всего те, кто остро в ней нуждается».