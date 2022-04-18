Симферополь, , 11:02 — REGNUM В Республики Крым в коронавирусные стационары доставили 15 пациентов за последние сутки, данные на 18 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 17 апреля, сообщалось о 18 госпитализированных жителях.

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 98 человек, это на четыре случая меньше, чем сутками ранее. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 94 человека. Официально подтверждена смерть от осложнений после ковида ещё четырёх пациентов.

С начала пандемии на территории Крыма, согласно данным официальной статистики, подтверждено 180 730 случаев заражения коронавирусом. За весь период в стационары региона с COVID-19 попали 58 296 человек. Выздоровели 172 940 пациентов. Жертвами коронавирусной инфекции в Крыму стали 5 190 человек.