Бухарест, , 11:02 — REGNUM В результате масштабного преследования автомобиля в центре столицы Румынии Бухареста местные патрульные полицейские произвели 15 выстрелов из огнестрельного оружия. Об этом 18 апреля сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, инцидент произошел 17 апреля, когда водитель легкового автомобиля, несколько раз нарушив правила дородного движения, попытался скрыться от преследования. В итоге машина была блокирована в окрестностях Бухареста.

По предварительным данным, и сам водитель, и трое пассажиров его транспортного средства находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ведется следствие.