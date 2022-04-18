В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Джакарта, 18 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Тобело на севере Малуку в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Zeml.info
Землетрясение
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что землетрясение произошло 18 апреля в 10:04 по западно-индонезийскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в 26 км от Тобело. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сообщений о разрушениях в результате землетрясения не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Индонезии 17 апреля.