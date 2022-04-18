Мариуполь, ДНР, 18 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Городская больница Мариуполя была расстреляна украинскими нацистами из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с находящимися в ней людьми, которые из-за этого выпрыгивали из обстреливаемого здания прямо из окон. Об этом 18 апреля рассказал командир подразделения войск Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Хохол».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Эту больницу уничтожили они — «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские — все равно стреляли. Гражданские выпрыгивали прямо из окон, и все равно стреляли», — приводит его слова РИА Новости.

Также командир подразделения ДНР подчеркнул, что киевским боевикам было видно, что это гражданские люди, однако они проигнорировали этот факт и продолжили вести по ним огонь.

«Им все равно, по кому стрелять. Абсолютно. Гражданские или военные», — подчеркнул он.

При этом ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в указанной больнице от рук украинских нацистов погибли несколько десятков человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская артиллерия за ночь нанесла удары по 315 объектам ВСУ.