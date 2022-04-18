Якутск, , 11:12 — REGNUM В Якутии сдвинули сроки начала паводка на реке Лена. Вскрытие льда ожидается на несколько суток раньше, чем обычно — 14–16 мая, сообщило ИА Yakutia-Daily.

Лед MarjanNo

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По словам руководителя управления ГО и ЧС Якутска Николая Егорова, толстого льда на Лене нет, но и тонкий может создать проблемы. Если затор образуется из-за мелкого крошева, его трудно устранять, пояснил начальник ведомства.

«Все необходимые мероприятия проведены: и зачернение льда, и его распиловка. Взрывчатые вещества завезены», — заверил он.

Вскрытие рек Алдан, Амга и Вилюй ожидается в первой и второй декадах мая, низовий рек – в третьей декаде мая, устья водоёмов — в начале июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях опубликовано видео, на котором несколько автомобилей 18 апреля пересекают реку Лена по непрочному льду, преодолевая скопления воды. Въезд на лёд был запрещён 15 апреля.