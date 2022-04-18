Уфа, , 11:09 — REGNUM Член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Башкирии Ирек Ялалов заработал в 2021 году 7 127 050,58 рублей. Эта информация представлена на сайте Совета Федерации.

Чиновник Bryansktoday.ru

При этом его супруга в прошлом году получила доход в сумме 331 996,81 рублей.

В собственности у Ялалова находится квартира площадью 114 кв. метров, ½ доля в квартире площадью 59 кв. метров, машиноместо 17,4 кв. метров, автомобиль Тойота LAND CRUISER 200.

Супруге сенатора на праве собственности принадлежат земельный участок 2398 кв. метров, жилой дом 611,40 кв. метров, 1/3 доля в квартире площадью 146,5 кв. метров, гараж 142,9 кв. метров, стояночное место 17,8 кв. метров, хозяйственное строение 175,2 кв. метров, а также автомобиль Тойота Лэндкруизер Прадо 120.

Сенатор Российской Федерации – представитель в Совете Федерации Федерального Собрания России от исполнительного органа государственной власти Башкирии Лилия Гумерова заработала в 2021 году 11 181 771,40 рублей. При этом ее супруг в прошлом году получил доход в размере 3 166 525,53 рублей.

В собственности у Гумеровой находится квартира 70,6 кв. метров. В пользовании у нее и ее супруга находятся квартиры площадью 130,2 кв. метров и 126,7 кв. метров. У супруга имеется автомобиль Volkswagen Touareg.