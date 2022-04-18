Деревня Агалатово, Ленинградская область, , 11:12 — REGNUM Два человека заживо сгорели в хозяйственной постройке в Ленинградской области, сообщили 18 апреля в ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

Тушение пожара в хозяйственной постройке. vk. com/pss_agalatovo

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 апреля, в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 21:03 мск, огонь охватил две хозяйственные постройки, стоявшие за сетевым магазином.

«К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПЧ-100. Пожар ликвидирован. В результате пожара погибло два человека», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, погиб 37-летний уроженец Новгородской области без определенного места жительства и еще один человек, личность которого устанавливается. На телах погибших внешних следов насильственной смерти не обнаружено.