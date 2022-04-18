Молдавия, 18 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 697 исследований выявили 13 случаев заражения коронавирусом, что является рекордно низким показателем с марта 2020 года. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Permkrai.ru Коронавирус

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 516 444 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 503 413 человек, в том числе 122 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 198 пациентов с COVID-19, в том числе 26 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 482 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки был один такой случай.

Днём ранее в Молдавии выявили 115 заражений коронавирусом в результате проведения 1872 тестов. Врачи выписали за сутки 135 человек. Смертей среди пациентов с COVID-19 за этот период не зарегистрировали.