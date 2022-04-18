Москва, 18 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Весь 2021 год российская экономика восстанавливалась после начала пандемии коронавируса. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Основные итоги 2021 года – восстановление экономики после COVID-19. При этом и в мире, и в России существовали ограничения со стороны предложения товаров», — сказала Набиуллина.

По её словам, финансовый сектор также восстановился: «Банки активно наращивали кредитование, и рост экономики радовал, но в нём скрывались и риски перегрева в отдельных секторах – например, в льготной ипотеке. Мы постепенно ужесточали денежно-кредитную политику, и она способствовала постепенному возвращению экономики к сбалансированному росту».

Набиуллина отметила, что с 2014 года Россия «наращивала резервы в золоте и юанях для подушки безопасности в случае геополитических рисков»: «Долларами и евро у нас идёт в основном зарубежная торговля. С конца 2013 года по конец 2021 года доля доллара в резервах сократилась почти в 4 раза, доля золота выросла в два раза, а доля юаня – с нуля до 17,1%».