Барнаул, 18 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Алтайском крае набирает обороты комплекс весенних полевых работ. По состоянию на 18 апреля, раннее весеннее боронование выполнено на площади под миллион гектаров. Ведется подкормка посевов озимых и многолетних трав.

Admoblkaluga.ru Аграрии

«Удобрения уже внесены на 90 тысячах гектаров посевов озимых, что составляет 40% от общей площади сева», — сообщил на оперативном совещании в правительстве края глава регионального минсельхоза Сергей Межин.

Профильное ведомство продолжает мониторинг обеспеченности аграриев семенами и минеральными удобрениями. В Алтайский край уже завезено 218 тысяч тонн минеральных удобрений – на 45% больше уровня прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, благоприятные погодные условия позволили стартовать посевной кампании на Алтае уже в апреле 2022 года, хотя годом ранее сеять начинали в мае.

Читайте также: В Алтайском крае стартовала посевная кампания