Биробиджан, 18 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В семье представителя Еврейской автономной области в Совете Федерации Владимира Джарбарова произошла рокировка. В 2020 году он зарабатывал меньше своей жены, а в 2021 — опередил её по уровню доходов. На сайте СФ опубликованы декларации.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

Читайте также: Сенатор от Приамурья засветил в декларации жилой дом в Испании

Сенатор задекларировал почти 8,5 млн рублей, его супруга — 7,3 млн рублей. По итогам 2020 года их доходы составляли 8,8 млн и 9 млн рублей соответственно.

Количество собственности у четы за год не изменилось. Владимиру Джабарову принадлежит только квартира площадью 45 кв. м. Жена сенатора владеет тремя квартирами площадью от 78,5 до 134 кв. м., тремя машиноместами и автомобилями Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Lexus LS 600h.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Амурской области в Совете Федерации Артём Шейкин за 2021 год заработал 263,7 млн рублей и занял по уровню доходов пятое место в СФ РФ. Жены в декларации сенатора нет, но есть трое несовершеннолетних детей, один из которых заработал 241 тыс. рублей. В пользовании у несовершеннолетнего ребёнка находится жилой дом в Испании в 148 кв. м. и две квартиры в России в 126,6 и 280 кв. м.