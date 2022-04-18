Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 12,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом 18 апреля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС. По некоторым данным, за этот период в Россию эвакуировано более 860 тыс. мирных граждан Донбасса и Украины.

Рядом с пунктами пропуска развёрнуты палаточные городки МЧС России, где людям оказывается первая необходимая помощь, решаются организационные вопросы.