Симферополь, 18 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым 18 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

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«По информации «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью, утром и до середины дня 18 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения ЧС, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также о вероятностивозникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обильных дождей был увеличен объём сброса воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир.