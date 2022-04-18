Кизилюртовский район, Дагестан, 18 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. ДТП с двумя погибшими и тремя раненными произошло в ночь на 18 апреля в Дагестане. На федеральной трассе «Кавказ» в Кизилюртовском районе столкнулись две автомашины, в результате погибли на месте женщина и ее трехмесячный ребенок. Еще три человека, в том числе двое малолетних детей, доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Из подробностей происшествия известно, что автомобиль «LADA Priora», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем «Mercedes-Benz». ДТП произошло около 00:50 на 771-м километре автодороги «Кавказ» в Кизилюртовском районе.

«В результате ДТП пассажиры «LADA Priora» — 26-летняя жительница Гумбетовского района и ее трёхмесячный ребёнок — от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия, водитель автомобиля и еще двое пассажиров — дети шести и восьми лет с различными телесными повреждениями доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.