Москва, 18 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. После введения западных санкций Россия может распоряжаться примерно половиной собственных резервов в виде золота и юаней. Об этом заявила глава ЦБЭльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«После санкций у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов — это золото, юани. Поэтому после санкций были введены меры капитального контроля», — сказала Набиуллина.

По её словам, сейчас переводы валюты разрешены для оплаты импорта, остальное проходит через правительственную комиссию: «На первом этапе ограничения были жёстче, сейчас мы аккуратно отказываемся от них, смягчаем. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровни риска».