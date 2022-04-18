Сеул, 18 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Противоборствующие партии в Южной Корее договорились провести слушания по утверждению кандидата на пост премьер-министра Хан Док Су 25 и 26 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя правящей демократической партии «Тобуро» Кан Бён Вона и представителя партии «Силы народа» Сон Иль Чжона.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление они сделали 16 апреля в ходе брифинга.

Напомним, что избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил Хан Док Су премьер-министром страны 3 апреля.

72-летний Хан Док Су занимал ряд высоких должностей в правительстве, включая должность министра финансов и премьер-министром при президенте Но Му Хёне, а также посла Южной Кореи в США.

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