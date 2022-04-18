Тегеран, 18 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирана нанесут удар по центральным районам Израиля в случае малейшей угрозы с его стороны. Об этом 18 апреля заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на церемонии празднования национального Дня армии.

Hossein Razaqnejad Президент Ирана Ибрахим Раиси

«Если последует малейшее движение, угрожающее нашей нации, то целью наших вооруженных сил станет центр израильского режима», — приводит его слова агентство IRNA.

По словам Раиси, Израиль стремится к нормализации отношений со странами региона, но при этом передвижение израильских военных в этих странах не останется незамеченным армией и разведкой Ирана.

Напомним, 15 апреля израильские ВВС атаковали окрестности Дамаска, где были размещены иранские установки ПВО и радары.