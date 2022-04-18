Чебоксары, 18 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Чувашии в первом квартале объём внешнеторгового оборота, в том числе экспорт и импорт упали не менее чем на 20%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 18 апреля на планёрке в правительстве вице-премьер – министр экономики Дмитрий Краснов.

cap. ru Данные минэкономразвития Чувашии

Глава минэкономразвития привёл предварительные итоги внешнеторгового оборота. По его словам, в первом квартале 2022 года он составил $100,7 млн, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего периода.

«В том числе экспорт составил $37 млн, спад на 29%. Импорт – $63,8 млн, также спад на 20%», — сказал Дмитрий Краснов.

По данным ведомства, основными торговыми партнёрами в Чувашии при экспорте в первом квартале были Китай, Узбекистан, Германия, Турция, при импорте – Китай, Литва, Польша, Узбекистан, Чехия.