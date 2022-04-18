Донецк, 18 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики за прошедшую ночь ликвидировали восемь украинских беспилотников, сообщили 18 апреля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За ночь средства ПВО ДНР ликвидировали восемь беспилотников в небе республики», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.