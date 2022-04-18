Токио, 18 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Продажи японской ролевой игры Shin Megami Tensei V преодолели отметку в миллион копий. Об этом 18 апреля пишет портал ComicBook.

Скриншот из трейлера игры Shin Megami Tensei V

Как отмечает СМИ, этот показатель значительно превышает продажи прошлой части франшизы — Shin Megami Tensei IV, выпущенной в 2013 году на Nintendo 3DS.

Добавим, что Shin Megami Tensei V поступила в продажу 11 ноября 2022 года. Игра является эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.