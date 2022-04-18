Магадан, 18 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Магаданской области, зампредседателя комитета ГД Антон Басанский («Единая Россия») заработал за 2021 год 8,2 млн рублей, его супруга — более 530 тыс. рублей. Сведения о доходах депутатов опубликованы на сайте Государственной думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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В собственности у депутата шесть земельных участков, три дома, три квартиры, гараж, нежилое помещение, маломерное судно NISSAN SCA 770 TCR.

Супруга владеет квартирой и PORSCHE CAYENNE EA22. Есть двое несовершеннолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, три депутата-единоросса Государственной думы восьмого созыва от Хабаровского края отчитались о доходах за 2021 год.