Москва, 18 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. После ремонта в Москве открыли переход от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская». Об этом 18 апреля в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, в рамках выполненных работ были заменены старые конструкции, обновлены инженерные сети и освещение, благоустроена территорию вокруг объекта. Благодаря этому, время, за которое пассажиры смогут дойти от метро до вокзала сократилось в три раза до полутора минут.

«Ремонт перехода — часть большой работы по обновлению ТПУ «Площадь трёх вокзалов». В 2023 году совместно с коллегами из РЖД завершим реконструкцию станции Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) D2. Она станет новым пригородным вокзалом, где будут останавливаться поезда и D2, и D4», — написал Собянин.