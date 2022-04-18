Москва, , 10:51 — REGNUM Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по более чем ста районам сосредоточения украинских военных и техники. Об этом 18 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники», — уточнил Конашенков.

Кроме того, по его словам что ракетой «воздух-воздух» был сбит украинский беспилотник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны заявили, что ударами, которые нанесли российские ракетные войска высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер», уничтожены четыре склада вооружения и военной техники ВСУ, а также и три района сосредоточения живой силы противника у населённых пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

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