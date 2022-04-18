Москва, 18 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Студия «Союзмультфильм» не блокировала какой-либо контент на своём официальном канале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 апреля.

«Союзмультфильм»

Ранее в Сети заметили, что с YouTube-канала «Мультики «Союзмультфильма» пропал детский анимационный фильм «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года. Студия отметила, что данный канал не принадлежит ей и не является официальным. В «Союзмультфильме» добавили, что «классический контент» студии с 2020 года «сосредоточен на российских видеосервисах — Okko, «Кинопоиск», PREMIER».

ИА REGNUM напоминает, что в мультфильме «Сокровища затонувших кораблей» пионеры отправляются в подводное путешествие на батискафе «Нептун 25». Дети находят затонувший корабль, подписанный «Z 29». Пользователи Сети уже нарекли анимационный фильм «пророческим» — якобы он предсказал судьбу крейсера «Москва», который 14 апреля 2022 года затонул «из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса».