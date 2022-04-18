Ижевск, 18 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Сенаторы от Удмуртии, Юрий Федоров и Любовь Глебова, отчитались о полученных доходах по итогам 2021 года. Их совокупный доход относительно 2020 года вырос на 713 тыс. рублей, составив порядка 20,44 млн рублей против 19,72 млн рублей годом ранее. Соответствующие сведения о доходах и имуществе опубликованы на сайте Совета Федерации, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

Любовь Глебова, как и год назад, задекларировала доход около 14 млн рублей. При этом существенно увеличился доход её супруга — с 116,3 до 167,51 млн рублей. Состав имущества за истёкший год не изменился. По-прежнему в активе семьи представителя органа исполнительной власти Удмуртии в Совете Федерации пять земельных участков, включая тот, что в Германии, и участок для сельскохозяйственного использования общей площадью 118 827 кв. м (собственность супруга), а также четыре жилых дома, включая объект площадью 541 кв. м в Германии, пять квартир в России, четыре машиноместа. В гараже супружеской четы стоят автомобили «Ауди A8L» и «Тойота Лексус RX400H».

Юрий Федоров указал доход гораздо скромнее своей коллеги — 5,685 млн рублей против 5,79 млн рублей за год до этого. Супруга Федорова заработала гораздо больше — 15,13 млн рублей в 2021 году и 12,22 млн рублей годом ранее. В активе семьи — восемь земельных участков, два жилых дома, семь нежилых помещений, включая торговый павильон, гостевой дом и чайный домик. В автопарке семьи — два автомобиля BMW, мотовездеход, пара прицепов, снегоболотоход и снегоход.

Напомним, помимо сенаторов, свои доходы за 2021 год обнародовали депутаты Госдумы и члены российского правительства.