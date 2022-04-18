Чита, , 10:50 — REGNUM В Иркутскую область поступило 800 доз вакцины от коронавируса для детей и подростков, сообщает 18 апреля телеграм-канал правительства региона. Отмечается также, что всего в регионе привиты 1518 детей и подростков первым компонентом и 1040 вторым.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Конечно, сейчас заболеваемость ковидом снизилась, но мы не должны забывать о профилактике. Во многих детских поликлиниках по мере поступления препарата мы продолжаем прививочную кампанию», − сказала осуществляющая полномочия министра здравоохранения Анна Данилова.

Первая партия вакцины «Спутник М» в количестве 1680 доз вакцины поступила в регион в начале года. Иммунизации подлежат подростки от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой: на 18 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8557 человек, причём шестеро из них погибли за последние сутки.

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