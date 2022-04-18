Москва, 18 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Банковскую систему ЕС ждет глубокий кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«По макроэкономическому сценарию консалтинговой компании «Вуд Маккензи», санкционная война приведёт к снижению темпов годового роста мирового ВВП до 0,7% в 2023 году, а разрушение мировых сырьевых и энергетических потоков через скачок цен обернется рецессией в ЕС, Великобритании и США, — рассказал Ильинский. — Проциклическая денежно-кредитная политика усилит разрушительные последствия санкций для мировой экономики. Технический дефолт России по суверенным обязательствам стоимостью более 480 млрд долларов из-за замораживания финансовых активов и золотовалютных резервов через механизмы финансового заражения приведет к глубокому кризису европейской банковской системы и разрушению евро как резервной валюты».

Это, в свою очередь, как полагает Ильинский, приведёт к падению экономического выпуска, резкому росту безработицы и массовым увольнениям, а также шокирующему падению уровня жизни.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, почему в Великобритании и странах ЕС растет уровень инфляции.