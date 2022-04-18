Кемерово, 18 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 18 апреля по 17 мая вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам регионального значения. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

Vk.com/yardorogi Большегруз на дороге

«Эту меру установили приказом министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, — уточнил он в своём телеграм-канале. — На месяц ограничиваем движение тяжеловесного транспорта, если осевые нагрузки превышают допустимые 10 тонн на каждую ось».

Телегин уточнил, что такое ограничение вводится, чтобы сохранить дороги в весеннюю распутицу.