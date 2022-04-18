Первоуральск, Свердловская область, 18 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Свердловской области до конечной точки маршрута дошли три участника пропавшей туристической группы. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Simon Турист

Ещё пятеро продолжают маршрут. Движение осложняется труднопроходимой местностью. Но здоровью участников сплава ничего не угрожает.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что среди участников группы есть и дети. В связи с этим с их законными представителями будет проведена профилактическая работа.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы сплавлялись к реке Чусовой, но в назначенное время не вышли к конечной точке маршрута. При этом тургруппа не была зарегистрирована в МЧС.