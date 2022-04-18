Излучинск, Югра, , 10:45 — REGNUM В Югре подросток на мотоцикле врезался в рейсовый автобус и погиб. Есть ещё один пострадавший, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Мотоциклист SplitShire

Трагедия произошла 17 апреля на автодороге Стрежевой — Нижневартовск. По предварительным данным, 16-летний подросток на мотоцикле, с таким же юным пассажиром на заднем сиденье, двигаясь по ул. Пионерная посёлка Излучинск столкнулся с рейсовым автобусом. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб, пассажир получил множественные травмы и госпитализирован.

По факту организована прокурорская проверка, в ходе которой будут выяснены причины произошедшего, в том числе обстоятельства получения доступа детей к мотоциклу, условия их воспитания и другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 апреля в Тюменской области двое подростков погибли, трое получили ранения в результате столкновения автомобилей. В том числе погиб водитель, которому было 17 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области с начала года задержано 37 несовершеннолетних водителей