Москва, , 10:44 — REGNUM Госдума после майских праздников обсудит проект заявления Государственной думы «О праздновании 100-летия со дня образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР)». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Флаг СССР на первомайском митинге Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комитет рекомендует нижней палате парламента отклонить инициативу, предложенную депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

«Заявление носит политический характер… На пленарном заседании мы будем обсуждать и текст заявления и историю всего советского периода. Мы написали аккуратное заключение, в котором написали свои доводы», — отметил Крашенинников.

В 2022 году исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) — первого в истории человечества социалистического государства, Конституция которого провозглашала принадлежность власти в стране трудовому народу.

Как следует из предложенного документа, Госдума заявляет о необходимости положительной оценки огромного влияния СССР на ход мировой истории и предлагает президенту России и правительству РФ объявить 2022 год «Годом празднования 100-летней годовщины со дня образования СССР», принять и реализовать в этой связи программу конкретных мероприятий по празднованию выдающейся исторической даты.

«Мы историю не перечеркиваем», — ответил Крашенинников на аргументы депутатов от КПРФ, которые обратили внимание на то, что важной вехой в истории СССР стала победа над фашистской Германией.

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