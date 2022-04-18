Южно-Сахалинск, , 10:44 — REGNUM На Сахалине началась подготовка к акции «Бессмертный полк», который в этом году впервые после вынужденного ковидного перерыва, пройдёт в традиционном формате — в виде шествия.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

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Распечатать портреты героев — участников Великой Отечественной войны жители Сахалина могут в отделениях «Почты России» или в МФЦ.

К акции приглашают и тех, у кого не было воевавших родственников, но они хотят поддержать шествие. В таком случае вместо портрета ветерана можно встать в строй держа в руках знамя Победы.

Как рассказала ИА Sakh. online председатель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Сахалинской области Андрей Фугенфиро, активисты призвали политические партии и предприятия не выходить на шествие со своими логотипами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году акция «Бессмертный полк», проходящая 9 мая в День Победы СССР над нацизмом, состоится в традиционном формате. Об этом 14 апреля заявили руководители Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» на пресс-конференции в Москве.