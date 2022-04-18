Барнаул, , 10:44 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 18 апреля 2022 года за сутки выявлено 142 новых носителя (на девять меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 5443 до 1413 (на 4030 меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 726 (+6 за сутки) и 215 033 (+126 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 130 (-4 за сутки). Из них 53 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 148 человек, семеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 471 жителя края (+1 за сутки).

Кроме этого, 42 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Заболеваемость среди детей немного выросло: всего на Алтае выявлено уже 40 377 зараженных коронавирусом (+23 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 265 045 человек, выздоровели 253 469 человек (+735 за сутки).

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