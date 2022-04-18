Москва, 18 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Важнейшим фактором, который разгоняет инфляцию в Великобритании, стал резкий рост цены на бензин и дизельное топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Picserver.org Инфляция

«Инфляция в Великобритании достигла наибольшего значения за последние 30 лет. Важнейшим фактором здесь оказывается резкий рост цены на бензин и дизельное топливо, – сказал Ильинский. — Рост инфляции все сильнее давит на британские домохозяйства, которые борются с кризисом, выражающимся в непрерывном увеличении стоимости жизни. Эти проблемы остро стоят и в странах ЕС, где инфляция достигает и пробивает двузначную отметку. По данным национального управления статистики Великобритании, наибольший вклад в величину инфляции внесло увеличение цены бензина на 12,6 пенсов за литр и дизельного топлива на 18,8 пенсов/литр. Это более чем в пять раз превышает рост цены на топливо за тот же период прошлого года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, число британцев, которые готовы оплачивать все более дорогое из-за антироссийских санкций топливо, снизилось с 50% до 36%.