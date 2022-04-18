Москва, 18 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Восемь крупных производителей продуктов питания обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз на территорию страны пищевых ингредиентов фурами из Европы, пишет 18 апреля «КоммерсантЪ».

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Производители опасаются, что российские власти введут зеркальные меры в ответ на новые санкции, запрещающие въезд российских и белорусских фур на территорию Евросоюза. Они беспокоятся, что пищевая отрасль останется без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет.

Письмо премьер-министру с просьбой не вводить ограничительные меры подписали главы объединений Союз производителей пищевых ингредиентов, Ассоциация производителей пива, «Союзмолоко», Руспродсоюз, «Союзнапитков» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году производители продуктов питания увеличили объем производства на 8,2%.

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