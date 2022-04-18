Москва, 18 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. По военным объектам Украины российские ракетные войска нанесли новые удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер». Об этом 18 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Vitaly V. Kuzmin Ракетный комплекс «Искандер»

«Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники ВСУ, а также три района сосредоточения живой силы противника у населённых пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», — уточнил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ по состоянию на 17 апреля, за сутки оперативно-тактическая авиация Вооружённых сил России уничтожила 44 военных объекта на Украине. Среди уничтоженных объектов — два командных пункта и локатор наведения целей ракетного комплекса С-300, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и 23 места сосредоточения живой силы противника и военной техники.

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