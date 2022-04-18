Луганск, 18 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки киевские боевики потеряли убитыми в ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) 12 человек. Об этом 18 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко, его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства республики.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 12 человек личного состава», — заявил он.

Помимо того, Филипоненко уточнил, что также украинские вооруженные формирования за это же время потеряли четыре бронетранспортёра и две единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ещё 16 украинских военных объектов, включая склады и командные пункты, были поражены российскими войсками в ходе специальной операции.