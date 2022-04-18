Москва, 18 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Ещё три истребителя и 19 беспилотников потеряли украинские вооружённые силы в результате действий российских средств ПВО. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга 18 апреля.

Ministry of Defense of Ukraine Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВС Украины

Он уточнил, что в воздухе были сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и один Су-25. Это произошло соответственно под Изюмом и Авдеевкой.

«Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное», — добавил Конашенков.

Российские военные перехватили десять крупнокалиберных реактивных снарядов, которые украинские РСЗО выпустили по посёлку Чернобаевка в Херсонской области, добавил он. Ещё восемь украинских беспилотных летательных аппаратов сбиты около населённых пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол.

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