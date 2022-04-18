Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM Ростовский моряк дальнего плавания и его коллега были задержаны в Латвии за попытку закрасить свастику на флаге России. Нацистский символ на российском триколоре моряки пытались скрыть с помощью краски, однако были задержаны полицией за «порчу имущества».

Проверка на лояльность в Латвии pixabay.com

Инцидент произошёл 15 апреля в Риге. Полицейские пояснили российским морякам, что нацистские символы в Латвии разрешены на федеральном уровне, поэтому задержанным предъявили порчу чужого имущества, пишет интернет-издание «Блокнот».

«Парни аккуратно закрасили в Риге свастику на нашем флаге. Теперь в тюрьме. Ищем их», — написал юрист и общественный деятель Екатерина Гордон в своём телеграм-канале.

Спустя некоторое время она сообщила о том, что российские моряки уже на свободе.

«Нашего художника, поборовшегося со свастикой на флаге, отпустили! Ура! Вместе мы — сила», — написала Гордон.