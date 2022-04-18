Париж, , 10:39 — REGNUM Во Франции резко подскочили продажи муки и подсолнечного масла, сообщает Le Figaro.

Масло Mareefe

Согласно данным аналитической компании IRI, продажи масла фактически подскочили на 55% за неделю с 4 по 11 апреля по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи муки увеличились на 57,4%.

Покупательское безумие началось несколько недель назад. Украина является крупнейшим производителем подсолнечного масла в мире, а на Россию и Украину приходится не менее 78% мирового экспорта. Что касается пшеницы, то Россия и Украина представляют 30% мирового экспорта, ежегодно производя 75 млн и 33 млн тонн соответственно. Россия является крупнейшим в мире экспортером, а Украина — четвертым, при этом 75% ее производства идет за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил строителей за работу над восстановление собора Нотр-Дам в Париже.

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