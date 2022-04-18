Новосибирск, , 10:39 — REGNUM В настоящее время идут тектонические экономические преобразования. Наблюдается распад системы глобализма по неолиберальной модели, лидером которой были США. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления Геннадий Ляскин.

Геннадий Ляскин Пресс-служба НГУЭУ

«Колоссальные связи России с западными компаниями оборваны. Они будут налаживаться с корпорациями, которые принадлежат Китаю и развитым странам юго-восточной Азии, тесными политическими партнёрами России», — считает эксперт.

По его словам, западные компании освободили ряд рынков и эти рынки будут частично заменяться за счёт азиатских партнёров, частично – российскими производителями.

«Следует ожидать кризисного периода, в течение которого будет переформатироваться рынок, структура производства в России. Для этого нужна соответствующая политика и надо ждать новых преобразований политико-экономических союзов, — отметил Ляскин. — Я надеюсь, что объём добавленной стоимости, который будет производиться в Российской Федерации, и локализация производств товаров увеличится, особенно высокотехнологичных. Перерабатывающую промышленность нам нужно поднимать на очень высокий уровень, это микроэлектроника, процессорная база, переработка углеводородов и другое. Поскольку доходы в бюджет от продажи нефти нужно будет замещать, необходимо стремительно развивать экономику».

Эксперт говорит, что возможно, нас ждёт мобилизационный путь развития.