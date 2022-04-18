Златоуст, Челябинская область, 18 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области футбольные ворота упали на 16–летнего подростка. Инцидент произошёл вечером 16 апреля на территории казармы кадетского корпуса во время игры в мини-футбол, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ворота представляли собой сварную конструкцию кустарного производства. Они не были прикреплены к земле. Подростка с травмой головы госпитализировали в реанимацию.

Прокуратура Златоуста проводит проверку. Свои проверочные мероприятия начал и Следственный комитет.